Afşin Güreş Festivali 21 Ağustos'ta başlıyor

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, bu yıl 46'ıncısı düzenlenecek olan Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreşleri'nin 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, bu yıl 46'ıncısı düzenlenecek olan Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreşleri'nin 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Afşin Belediyesi'nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Güven, 46 yıldır Afşin'de düzenlenen karakucak güreşlerinde birçok pehlivanın yetiştiğini ve güreşçilerin dünya minderlerine çıkarak Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

Ata sporu güreşin Afşin'de yerinin ayrı olduğunu ifade eden Güven, "Afşin'imizin en önemli etkinliklerinden birini yapmaya hazırlanıyoruz. Ergün Ertekin Çim Güreş Sahasında, Afşin Belediyesi, Afşin Kaymakamlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu'nu işbirliğinde Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreşlerinin 46'ıncısı, 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Daha önceki yıllarda dolu dolu geçen ve festival havasında gerçekleştirdiğimiz Afşin Karakucak Güreş Festivaline pandemi dolayısıyla 1 yıl ara verdik. 46.'sını düzenleyeceğimiz güreş organizasyonu tasarruf tedbirleri kapsamında Gençler Türkiye Karakucak Şampiyonası şeklinde olacak. Özellikle gelecek nesillerimize bir kültür mirası bırakmak, yeni güreşçilerimizin yetişmesine vesile olmak için ve vatandaşlarımızın bu güzelliği yaşaması adına Afşin'e yakışan bir organizasyon olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki salgın ve diğer olumsuzluklar son bulur ve eskisi gibi daha geniş etkinliklerle festivalimizi yaparız" açıklamasında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı