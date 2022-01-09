Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Gümüş seçildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Emrah Gümüş seçildi.

Afşin Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda Emrah Gümüş, Hakan Topaktaş, Ramazan Ceran, İhsan İşbilir ve Eshabil Kurt başkanlık için yarıştı.

Odaya üye 1328 esnaftan 1146'sının katıldığı seçimde 550 oy alan Gümüş başkanlığa seçildi.

Gümüş, yaptığı konuşmada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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