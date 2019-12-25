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Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesine yapılması planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali için Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma yapılacak.

25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:09
Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak

'ın ilçesine yapılması planlanan Afşin- C Termik Santrali için kararı ile acele kamulaştırma yapılacak.

4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye'nin en büyük linyit kömür rezervine sahip olan, A ve B Termik Santralleri olmak üzere 2 termik santral bulunan Afşin- Elbistan bölgesine yapılması planlanan santrallerden biri olan C Termik Santrali için yeniden çalışmalara başlandı. Bu kapsamda acele kamulaştırma için Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve kamulaştırma yapılacak bölgenin krokisi ile koordinatlarının da paylaşıldığı kararda şöyle denildi:

Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yapımı planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali  ve yan üniteleri ile Hurman Nehri'nin derivasyonu işi kapsamında ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Kaynak: DHA
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