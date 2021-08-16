Afşin'deki asayiş uygulamasında 210 araç incelendi
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Afşin'deki asayiş uygulamasında 210 araç incelendi

Afşin'deki asayiş uygulamasında 210 araç incelendi
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde "Afşin Asayiş Uygulaması" adı altında denetim gerçekleştirildi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde "Afşin Asayiş Uygulaması" adı altında denetim gerçekleştirildi.

11 noktada gerçekleştirilen denetimde, 880 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 210 araç incelendi.

Yapılan uygulamada 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirilirken şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlandı. Sorgulanan 210 araçtan 4'ü eksik evraklar sebebiyle trafikten men edildi ve toplam 21 araca trafik işaret ve levhalarına uymama, muayene eksikliği ve harici sebeplerden dolayı toplam 22 bin 238 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Ali Kayhan, ilçenin huzur ve güvenliği adına bu tür uygulamaları sıklıkla sürdüreceklerini belirterek, toplumun huzurunu bozmaya sebebiyet verecek her türlü olumsuzluğun karşısında yer alacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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