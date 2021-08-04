Afşin'de yaz spor okulları açıldı
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Afşin'de yaz spor okulları açıldı

Afşin'de yaz spor okulları açıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Afşin Kaymakamlığı, Afşin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde açılan yaz spor okullarının açılış töreni için öğrenciler ve protokol üyeleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende bir araya geldi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, törendeki konuşmasında, sporun, çocukların beden ve ruh gelişimi açısından önemli bir etken olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların kapandığını ve öğrencilerin fiziksel aktiviteden uzak kaldığını hatırlatan Güven, "Belediye olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin sportif anlamda gelişmesi için elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Bu kursların açılmasında emekleri bulunan tüm birimlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan da 11 branşta açılan yaz kurslarından yaklaşık 700 öğrencinin faydalanacağını belirterek, öğrencilerin bu yıl spor yapacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yaz spor okullarına katılan öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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