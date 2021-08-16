Afşin'de yangın ve sel afetine yardım kampanyası için istişare toplantısı düzenlendi
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Afşin'de yangın ve sel afetine yardım kampanyası için istişare toplantısı düzenlendi

Afşin'de yangın ve sel afetine yardım kampanyası için istişare toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde gerçekleştirilecek yardım kampanyasına destek için istişare toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde gerçekleştirilecek yardım kampanyasına destek için istişare toplantısı yapıldı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar başkanlığında, Hükümet Konağı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ahmet Can Pınar, yaptığı açıklamada, "Akdeniz ile Ege kıyılarındaki illerde meydana gelen yangın afetleri ile Batı Karadeniz'de meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için yardım kampanyası başlatılması hakkında karar Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı." dedi.

Yangın ve sel felaketlerinden zarar gören bölgelere yapılacak ayni ve nakdi yardımların etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için istişare toplantısını düzenlediklerini ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan sel ve yangın felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere başlatılan kampanyaya ilçemizden en güçlü desteği sağlayacağımıza inanıyorum. Devletimiz üzerine düşeni zaten fazlasıyla yapıyor. Son günlerde olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu hafta sonu ilimizde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir uçak düştü ve 8 kişi yaşamını yitirdi. Bizim milletimiz kadirşinastır. Biz vatandaş olarak, halk olarak yardımsever ve hayırsever insanlarız. Bu yardımları organize etmek, yangın ve sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde ihtiyaç durumuna göre yardım yapmak için yerel yönetimimiz, kurum amirlerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve sendika temsilcilerimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum."

Pınar, ayrıca vatandaşların cep telefonlarından "YANGIN" veya "SEL" yazarak 1866'ya gönderecekleri kısa mesajlarla yardım kampanyasına destek olabileceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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