Afşin'de Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ekimi ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Afşin ilçesi Altaş Mahallesi'nde, Recep B'nin ikametine yapılan operasyonda, 21 tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen sikke, 2 kök dişi Hint keneviri, 1 otomatik ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişeği, bir tabanca mermisi, 4 tabanca şarjörü, 20 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Recep B, aranırken, evde bulunan iki kişinin ifadesi alındı.