Afşin'de üniversite öğrencilerinden kitap okuma etkinliği

10.10.2019 16:56

Afşin'de üniversite öğrencileri tarafından açık havada kitap okuma etkinliği dinledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı'da bir araya gelerek "kitap okumak özgürlüktür" sloganıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Okuma alışkanlığını yaygınlaştırma ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan öğrenciler, yaklaşık bir saat birlikte kitap okudu.

Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Yeşilkaynak da okuma alışkanlığının kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Yeşilkaynak, "Biz başta kendimizi tanımak için toplumumuz ve dünyayı tanımak için mutlaka okumak durumundayız. Amacımız bu etkinlikleri artırarak devam ettirmek ve Afşin Sağlık Yüksekokulu ile Afşin Meslek Yüksekokulunu tanıtmak istiyoruz." dedi.

Afşin Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Kara ise ilçede kitap okuma oranının düşük olduğunu belirtti

Okumanın yaşı, zamanı ve yerinin olmadığını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Sağlık Yüksekokulu olarak Afşin'de ilkini düzenlediğimizi kitap okuma etkinliğini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Üniversitemizde eğitimi devam eden hemşirelik bölümü öğrencilerimizin ilçedeki varlığını fark ettirmek ve kitap okuma alışkanlığını tüm halkımıza kazandırmak adına bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Toplumumuzda kitap okuma alışkanlığı biraz zayıf kaldığımız bir durum. Kuran'ı Kerim'in ilk emri olan 'oku' sözü ile hareket ederek kitap okuma alışkanlığını ilk önce Afşinimizde daha sonra Kahramanmaraş'a yaymak istiyoruz."

Kaynak: AA