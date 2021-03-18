Afşin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Afşin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

18.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:45
Afşin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Afşin ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Afşin ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Göksun ilçesinden Elbistan ilçesine doğru ilerleyen M.R.D.'nin kullandığı 46 HG 189 plakalı otomobil, Afşin ilçesi Kabaağaç Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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