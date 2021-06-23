Afşin'de suç oranı düşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afşin'de suç oranı düşüyor

Afşin'de suç oranı düşüyor
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Afşin ilçesinde kişiye karşı suçlarda 2020 yılına göre yüzde 21 oranında bir düşüş olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Afşin ilçesinde kişiye karşı suçlarda 2020 yılına göre yüzde 21 oranında bir düşüş olduğunu bildirdi.

Cebeloğlu, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz'i ziyaret ederek, kentteki asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçenin asayişi hakkında bilgi veren Cebeloğlu, şöyle konuştu:

"Afşin'de kişiye karşı suçlarda 2020 yılına göre yüzde 21 oranında bir düşüş var. Bu bizim için çok değerli bir rakam ve hedefimiz bu suç oranlarını daha da aşağıya çekmek. Yine mala karşı suçlarda, başta evden hırsızlık olayları olmak üzere çok ciddi düşüşler sağladık. Evden hırsızlık olaylarında yine 2020 ile 2021'i kıyasladığımızda yüzde 60'a varan bir düşüş olduğunu belirtmek isterim. Hırsızlıkların önlenmesinde ekiplerimizin ve gece bekçilerimizin mahallelerde dinamik denetim modelini uyguluyor. Bu uygulamalar büyük bir caydırıcılık sağladı. İl dışından gelen guruplara da önlem aldık ve rahat rahat ilimize, ilçelerimize ulaşamıyorlar. İlçemizde otodan hırsızlık olayı yok denecek kadar az diyebiliriz."

Vatandaşların dolandırıcılık konusunda dikkatli olmasını isteyen Cebeoğlu, ilçenin güvenliği ve asayişle alakalı çalışmaları en üst düzeyde devam ettireceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Boris Johnson Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Burak Elmas Şenol Güneş Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afşin'de suç oranı düşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:56:52. #1.15#

title