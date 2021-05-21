Afşin'de sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Afşin'de sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Afşin'de sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

KAMİMDER Önder Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği tarafından, Afşin İmam Hatip Ortaokulunda liseye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı.

KAMİMDER Önder Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği tarafından, Afşin İmam Hatip Ortaokulunda liseye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı.

Dernek öncülüğünde ilçede öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin eğitimine katkı sunulması amacıyla, içerisinde deneme, konu analizleri ve sözel, sayısal içeriklerin bulunduğu kitapların dağıtımı için tören düzenlendi.

Afşin İmam Hatip Ortaokulunda yapılan törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, kitapların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Salgın döneminde öğrencilerin eğitime erişimi noktasında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Öçal, "Gücümüz yettiğince tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalıştık. Bu tür projelerin güzelliği, hükümetimizin desteği dışında sivil toplum kuruluşlarımızın da öğrencilerimize destek olmasıdır. Önder Derneği de her zaman olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi ve Türkiye genelinde buna benzer projeler yürütüyor. Kaynak kitaplarla öğrencilerimizin sınavlarda daha başarılı olacağına inanıyorum. Belediyelerimiz de Kovid-19 ile mücadele sürecinde eğitime katkı sağlamaya çalıştı. İnşallah öğrencilerimiz sınavlarda başarılı olurlar ve gelecekte bizlerin yerlerini doldururlar." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de belediye olarak eğitime her zaman katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

KAMİMDER Önder Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği İl Başkanı Bilal Güngör ise 81 ilde faaliyet gösterdiklerini ve öğrencilerin kaliteli hizmet alabilmesi adına ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afşin'de sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:15:38. #1.13#

title