Afşin'de şekerpancarı yetiştiriciliği paneli

04.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:46

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afşin Belediyesi işbirliğinde "Şekerpancarı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları" paneli düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Afşin Belediyesi Kültür Evinde düzenlenen panelde, şeker pancarının Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'de şeker pancarı üretiminin 1950'li yıllardan itibaren gelişim gösterdiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde yılık şeker üretimi 180 milyon ton olarak kayıtlara geçmekte. Bunun yüzde 72 ila 78'i şekerkamışından, yüzde 22 ila 28'ide şeker pancarından elde edilmekte. Şeker kamışı ülkemizde yetişmediği için şekerimizi şeker pancarından temin ediyoruz. Dünya genelinde şeker üretiminde birinci sırada Rusya, ikinci sırada ABD, yıllık 2,5 milyon ton ile ülkemiz beşinci sırada yer alıyor. İhtiyacımız kadar şeker üretiyoruz."

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise Afşin-Elbistan Ovası'nın Türkiye'nin dördüncü büyük ovası olduğunu belirtti.

İklim koşulları nedeniyle ürün çeşitliliğinin az olduğuna dikkat çeken Güven, "İlçemizde daha önceki yıllarda alternatif ürün olarak hububat ve baklagiller yetiştirilirken, şekerpancarı üretiminin yaygınlaşması bölge çiftçimizi ekonomik olarak rahatlattı." dedi.

Ülke genelindeki şeker üretimi değişen politikaları ilçeyi yeni bir alternatif ürünler aramaya ittiğini dile getiren Güven, ilçeye, çiftçilere gelir getirecek, rahatlatacak alternatif ürünler getirme çabasında olduklarını belirtti.

İlçede 360 dönümlük bir alana lavanta ekimi yaptıklarını ifade eden Güven, "İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'nin en büyük lavanta yağı üretim tesisi Afşin Belediyesi İktisadi İşletmesi olacak. Bununla alakalı çalışmalarımızı tamamladık, tesisimizi kurduk. Ayrıca pazarlama ağını oluşturduk, markamızın tescilini yaptık. Efsus ismini verdiğimiz marka, kozmetik sektöründe çokça duyulan bir marka olacak." diye konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı başkanlığında düzenlenen panelde öğretim üyeleri tarafından çiftçilere, şeker pancarı yetiştiriciliği ve hastalıkları konularında bilgi verildi.

Panele, Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emirolu, mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA