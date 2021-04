Afşin'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kaymakam Ahmet Can Pınar, İl Müdürü Mehmet Boz ve filyasyon ekibinde görev alan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek başarı ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının gece gündüz çalıştığını belirten Pınar, "Pandemi sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve tüm kamu kurumları olarak onların emrindeyiz, salgının yönetilmesi süresince gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz da vatandaşlara her koşulda hizmet verdiklerini belirterek, "Şuanda en az vaka görülen ilçelerden biri olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz, bu başarının sağlanmasında her konuda bize destek olan Afşin Kaymakamımız Ahmet Can Pınar'a tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

