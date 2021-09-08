Afşin'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
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Afşin'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Afşin'de polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtarak, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarına karşı uyardı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtarak, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarına karşı uyardı.

Şehir Er Ömer Erüstün Meydanı'nda stant açan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara KADES mobil uygulaması hakkında bilgi vererek, telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirmede bulundu.

Telefonlara indirilebilen KADES uygulamasıyla şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım isteyebileceğine değinen ekipler, uygulama hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Ayrıca ekipler stantta internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarına karşı da vatandaşları bilgilendirerek, broşür verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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