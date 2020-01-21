Afşin'de ozanlar gecesi düzenlendi
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Afşin'de ozanlar gecesi düzenlendi

Afşin Halk Ozanları Derneği tarafından, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ozanlar gecesi düzenlendi.

21.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:04
Afşin'de ozanlar gecesi düzenlendi

Halk Ozanları Derneği tarafından, 'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ozanlar gecesi düzenlendi.

Belediye Başkanı , Afşin Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kurtuluş mücadelesinde bölgenin insanlarının çok büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti.

Mücadelenin tüm Kahramanmaraşlılar için büyük bir onur, büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Bunun önemine binaen 100 yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştiriliyor. Afşin Belediyesi olarak ilçemizdeki etkinliklere ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz. Milli mücadele etkinlikleriyle, o dönemde yaşanan zorlukları ve şartları genç kuşaklarımıza anlatma fırsatı yakalıyoruz. Allah bu ülkeye bir daha kurtuluş mücadelesi verdirmesin. Atalarımızı rahmetle anıyoruz."

Konuşmanın ardından, Afşin Halk Ozanları Derneği üyeleri saz çalarak, türküler seslendirdi.

Kaynak: AA
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