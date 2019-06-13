Afşin'de mevsimlik işçi yevmiyeleri belirlendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyeleri 60 lira olarak belirlendi.

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, oda binasında yaptığı açıklamada, 2019 yılı zirai çalışma mevsiminin başlaması nedeniyle yaptıkları değerlendirme sonucu, tarım işçilerinin bir günlük çalışma ücretinin 60 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Açık kamyon, kamyonet ve traktör ile işçi taşınmasının yasak olduğunu ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Oda yönetim kurulumuz 2019 yılı için tarlalarda çalışma mevsimi başladığından, tarım işçilerinin 1 günlük işçi yevmiyesi çavuşluk içinde olmak üzere 60 lira olarak belirlenmiştir. Bu rakamın 58 lirası işçinin 2 lirası ise çavuşun olacak. Tarlada çalışan ortalama 20 işçiye bir çavuş bulunacak ve yatılı gelen işçi için geliş-gidiş işçiye ait olacak. Tarlada çalışan işçi en az 8 saat çalışmak zorundadır. Açık kamyon, traktör ve kamyonet ile işçi taşınmayacak. İşçinin zaruri ihtiyaçları işveren tarafından karşılanacak. İşçi 8 saatten fazla çalışıyorsa her saat için 7,5 lira ayrıca ücret ödenecek."

Kaynak: AA