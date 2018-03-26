Afşin'de Kütüphane Haftası Kutlandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Afşin Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, katılımcılara Afşinli şair ve yazarların kitapları dağıtılarak okuma etkinliği yapıldı.

Afşin Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Tuğçe Güler, yaptığı konuşmada, kütüphanelerin, internetin ve teknolojik gelişmelerin hayata katılmasıyla geri planda kaldığını ve insanlardan uzaklaşan bir yapı haline geldiğini belirtti.

Kütüphanenin bilgi ve huzur ortamına açılan kapı olduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi:

"Kütüphaneleri, insanların ister tek başına ister arkadaşlarıyla isterlerse de aileleriyle gelip kitap okuyacağı, oyun oynayacağı hatta edebiyat, sanat, kültür gibi entelektüel sohbet veya söyleşilere katılabileceği kaliteli zaman geçireceği bir alan haline getirmeyi hedefliyoruz. Fakat Einstein'in de dediği gibi ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. İşte tam da bu noktada hedefimize ulaşabilmemiz için vatandaşlarımızın büyük ölçüde yardımına ihtiyaç var. Birey olarak çocuklarımıza kitapların önemini ve değerini anlatmamız gerekiyor. Bizler okursak çocuklarımız da okur. Böylece teknolojinin esiri değil, hayata yeni pencerelerden bakan geniş ufuklara sahip bireyler olurlar. Yeni nesiller sadece okuldaki öğretmenlerin değil, çocukların ilk öğretmenleri olan anne babalarının büyük ölçüde eseridir."

Yapılan konuşmanın ardından Afşin Halk Ozanları Derneği tarafından müzik ve şiir dinletisi sunuldu ve Afşin Halk Kütüphanesinde en fazla kitap okuyanlara ödül takdim edildi.

Programa, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Hasan Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıdvan Tuncer, Afşin Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik, kamu ve kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.