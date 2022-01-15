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Afşin'de jandarma ekipleri öğrencileri ziyaret etti

Afşin'de jandarma ekipleri öğrencileri ziyaret etti
AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma ekipleri anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma ekipleri anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüyüklü Mahallesindeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara trafik kurallarını ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ekipler, bilgilendirmenin ardından öğrencilerle birlikte pasta keserek ikramda bulundu.

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AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, jandarma ekipleri anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

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