Afşin'de İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı

Afşin ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Emin Akkurt, Afşin Öğretmenevinde yapılan toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.



Her ay farklı bir ilçede, ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldiklerine işaret eden Akkurt, "2017-2018 eğitim öğretim dönemi yeni başladı. Kahramanmaraşımızın ve ilçelerimizin ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hazırlıkları ve almamız gereken tedbirleri değerlendirerek bundan sonra yapacağımız faaliyetlerde fikir alışverişinde bulunuyoruz. Afşinimizin ev sahipliği yaptığı toplantımızda, ilçe mili eğitim müdürlerimizle bir arada olmaktan mutlu olduğumuz belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.



Akkurt, Kahramanmaraş ve ilçelerinde bulunan okulları en yüksek seviyeye getirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il ve ilçe genelindeki okullarımızın fiziki yapılarını modernize etmek için çalışıyoruz. Kahramanmaraş genelinde 111 projemiz ve bin 500 dersliğimiz devam ediyor. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 2019 yılı hedeflerinde tekli eğitime, normal eğitime geçilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 500 ile 600 civarında yeni derslik yapmamız gerekiyor. Bu yatırımların hazırlığını yapıyoruz. Performans olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz olarak bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz."



11 ilçe milli eğitim müdürünün katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin planlama çalışmaları değerlendirildi.