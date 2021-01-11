Afşin'de iki kuzen öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde O.S.'nin (17), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtığı Veli Efe Dal (22) ile kuzeni İbrahim Tolga Dal (21) hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.S.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil içerisinde Veli Efe Dal ile kuzeni İbrahim Tolga Dal'a tabancayla ateş etti. Kuzenlerden biri araç içerisindeyken yaralanırken, diğeri kaçmaya başladı. Ancak O.S.'nin ateş etmeye devam etmesi sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla Dal, yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Efe Dal ile İbrahim Tolga Dal, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kuzenler kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan O.S.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ