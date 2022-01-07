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Afşin'de ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımı

Afşin'de ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımı
AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Afşin Ülkü Ocakları tarafından "Sizde bir minik yüreği ısıtmak istemez misiniz?

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Afşin Ülkü Ocakları tarafından "Sizde bir minik yüreği ısıtmak istemez misiniz?" sloganıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için giyecek yardımı kampanyası başlatıldı.

Ocak başkanı Kenan Karaağaç, gazetecilere, başlattıkları kampanyayla amaçlarının soğuk kış günlerinde minik yürekleri ısıtmak olduğunu söyledi.

Kampanya kapsamında toplanan mont ve ayakkabıları okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını ifade eden Karaağaç, "Bu bölgenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü kampanyamızı duyurduğumuz andan itibaren yoğun bir teveccüh oldu. İnşallah hedeflediğimizden daha çok minik yüreklere dokunacağız. Bizlere yardım eden, kampanyamıza destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Okullarda tespit ettikleri ihtiyaç sahibi minik öğrencilere mont ve ayakkabı yardımında bulunacaklarını belirten Karaağaç, Ülkü Ocakları'nın her zaman ihityaç sahibi bireylerin yanında olduğunu ifade etti.

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AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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