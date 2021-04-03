Afşin'de fidan dikildi
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Afşin'de fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Afşin'de fidan dikildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Orman Haftası kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Orman Haftası kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesi ve TEMA işbirliğinde Afşin Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen törende çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, bölge ekolojisine uygun ağaçların toprakla buluşturulduğunu belirterek, "Sanayi Sitesi ve Afşin Çıraklık Eğitim Merkezinin arasında bulunan atıl durumdaki alanda çevre düzenlemesini yaptık ve burada ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Afşin TEMA Temsilciliğine ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar gelecek nesillerimiz için çok önemli. Bizim amacımız daha yeşil, nefes alan bir ilçeyi, ülkeyi genç nesillerimize devretmek. Bizim için dikilen her bir fidanın ayrı bir önemi var. Bu küçük fidanlar ağaçlara, ağaçlar ise ormanlara dönüşecek ve oksijene dönüşecek inşallah." diye konuştu.

Afşin TEMA Temsilcisi Rıfat Köş de daha temiz bir hava için ağaç dikme etkinliği düzenlediklerini ve amaçlarının daha yeşil bir ilçeye kavuşmak olduğunu söyledi.

Program konuşmaların ardından belirlenen alana fidan dikilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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