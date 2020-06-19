Afşin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
19.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:18
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hüyüklü Mahallesinde Durmuş Ali Özarslan'a ait müstakil evde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, evin ikinci katındaki mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA