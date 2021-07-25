Afşin'de Büngüldek Yayla Festivali yapıldı
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Afşin'de Büngüldek Yayla Festivali yapıldı

Afşin'de Büngüldek Yayla Festivali yapıldı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Büngüldek Yayla Festivali düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Büngüldek Yayla Festivali düzenlendi.

İstanbul Büyüktatlarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TATLIDER) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılmak için Afşin'in bin 860 rakımlı Büngüldek Yaylası'nda bir araya gelen çok sayıda kişi, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Halayların çekildiği festivalde yerel sanatçılar da sahne aldı.

İstanbul TATLIDER Başkanı Murtaza Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaylada vatandaşları bir araya getirerek memleket hasretini gidermek istediklerini belirtti.

Hemşerilerin bir araya gelmesinin festivale katılanlarda mutluluk oluşturduğunu ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Bizler yıllar evvel memleketten çıkarak farklı şehirlerde rızkımızı aradık. Büyük çoğunluğumuz İstanbul'da yaşamaktadır. Hemşerilerimizi bir çatı altında toplamak için kurulan derneğimiz ile dayanışma ve birliktelik sağlıyoruz. Büngüldek Yayla Festivalindeki amacımız, hemşerilerimizi yılda bir kez de olsa bir araya getirmek ve kaynaşmayı sağlamaktır. Bugün festivale katılanlar doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı. Şehir hayatından uzak bir gün geçirdik. Önümüzdeki yıl daha güzel daha dolu bir festival planlıyoruz. Festivalimize katılan herkese teşekkür ediyorum."

Festivale Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, davetliler ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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