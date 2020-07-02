Afşin'de biçerdöver ve balyalama fiyatları belli oldu
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Afşin'de biçerdöver ve balyalama fiyatları belli oldu

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, 2020 yılı hasat dönemi biçerdöver fiyatının dekar başı kıraç arazilerde 17, sulu arazide ise 22 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Afşin'de biçerdöver ve balyalama fiyatları belli oldu
02.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:26

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, 2020 yılı hasat dönemi biçerdöver fiyatının dekar başı kıraç arazilerde 17, sulu arazide ise 22 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyatların bölgedeki çiftçiler ve biçerdöver işletmeleriyle görüşülerek alındığını belirtti.

Hububat sezonun başlamasıyla birlikte biçerdöver fiyatlarıyla ilgili olarak her iki tarafı da memnun edecek bir rakamda anlaşmaya çalıştıklarını aktaran Emiroğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde hasat dönemi başladı. Buğdayda, sulu arazide 1 dekar arazide biçerdöver biçim fiyatı 22 lira, kıraç arazide ise 17 lira olarak belirlenmiştir. 1 dekar arazide mısır biçim fiyatı 30 lira şeklindedir. Sulu arazide saman yapan iki tonluk çift römorklu biçerdöverler için 250 lira, kıraç arazide saman yapan iki tonluk çift römorklu biçerdöverler 280 lira. Ayrıca standart 24 kilogram balya yapımı 2.5 lira olarak belirlendi."

Emiroğlu, biçerdöver operatör belgesi bulunmayan, belgesiz biçerdöver kullanan fazla tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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