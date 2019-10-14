Afşin'de Barış Pınarı Harekatına destek

14.10.2019 18:06

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Toplantı Salonunda, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri adına ortak basın açıklaması yapan Afşin Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanları katleden PKK terör örgütünün yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesi olduğunu söyledi.

Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşın, tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır, silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklı olsa da aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler."

İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri tarafından verilen ek önergeyi de okuyan Güven, "Terör örgütlerini destekleyen ve Türkiye'nin halkı davasında yanında yer almayan ülkeleri de kınıyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından, ortak bildiri belediye meclis üyeleri tarafından imzalandı.

Kaynak: AA