Afşin'de "Aşkın eşiğindeki derviş bizim Yunus'" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte, "Aşkın eşiğindeki derviş bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

UNESCO'nun vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'i, "Yunus Emre'yi Anma Yılı" ve Cumhurbaşkanlığının da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Aşkın eşiğindeki derviş bizim Yunus'" adlı tiyatro oyunu Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Etkinlikte konuşan Afşin İlçe Milli Eğitimi Müdürü Fatih Kaba, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" projesi kapsamında bir yıl boyunca yürütülen etkinliklerin tiyatro gösterisi ardından sona erdiğini söyledi.

Yunus Emre'nin Anadolu'nun dili olduğunu ifade eden Kaba, şunları kaydetti:

"2021 yılında Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinliklerde bulunduk. Final programımız Aşkın Eşiğindeki Derviş Bizim Yunus müzikli tiyatro oyunumuzda etkinliklerimizi tamamlıyoruz. Çağı itibariyle bir yandan Moğol, bir yandan haçlı saldırılarıyla bunalan Anadolu coğrafyasında Selçuklunun gönül erenlerinden en önemlisidir Yunus. Bu dönemin sağ salim atlatılmasının yolunun da birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörüden geçtiğini içselleştiren Yunus, bu hareket noktasıyla işe koyuldu ve 700 yıl sonra bile güncelliğini koruyan Türkçe'nin en yetkin şiirlerini, en özgün haliyle ortaya koymuştur."

Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozkurt, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Beyazıt, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, siyasi parti temsilcileri, kamu ve kurum müdürleri, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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