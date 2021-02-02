Afşin Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında caddelerdeki karı temizledi
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Afşin Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında caddelerdeki karı temizledi

02.02.2021 00:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:08
Afşin Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında caddelerdeki karı temizledi

Afşin Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından boş kalan caddelerdeki karı temizledi.

Afşin Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından boş kalan caddelerdeki karı temizledi.

İlçede dün gece boyunca etkili olan ve yaklaşık 50 santimetre yüksekliğe ulaşan karla mücadele devam ediyor.

Afşin Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana caddelerdeki kar temizliği sonrasında yol kenarında kalan kar kütlelerini kısıtlama saatinin başlaması ile birlikte kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıdı.

Belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddelerde küremenin dışında yol kenarında kalan kar kütlelerini kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıdı.

Saatler süren çalışmanın ardından caddeler kardan temizlendi.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirterek, organize bir çalışma ile ulaşımda aksaklıklara meydan verilmediğini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde de boşalan caddelerde biriken kar kütlelerini kaldırmaya başladıklarını belirten Güven, şunları söyledi:

"Afşin son zamanların en çok kar yağan günlerine tanıklık etti. Şu anki kar yığınları yüzde yetmişi temizlendikten sonra kalan karlardır. O derece kar yağışı oldu, güzel bir rahmet yağdı. Kar yağışının durduğu pazar günü itibari ile ana arterlerdeki ve sokaklardaki çalışmalarımızı tamamladık. Bugün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte çarşı merkezinde daha önce açtığımız yolların kenarlarında biriken karların naklini yapıyoruz. Bu gece itibarı ile çarşı merkezindeki kar naklini tamamlayacağız. Yarın esnafın ve vatandaşların etkilenmediği bir caddeye kavuşmuş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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