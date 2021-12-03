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Afşin Belediye Başkanı Güven, özel eğitim merkezlerini ziyaret etti

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Afşin Belediye Başkanı Güven, özel eğitim merkezlerini ziyaret etti

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kentteki özel eğitim uygulama ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kentteki özel eğitim uygulama ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaret ettiği merkezlerde öğrencilerle yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler veren Güven, gazetecilere, ilk ve ortaöğretim öğrenimi gören özel çocuklarla bir araya gelmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Güven, devletin sağladığı imkanlarla çocukların evlerinden alınıp, tek başlarına yaşamlarını devam ettirebilmeleri adına uygulama eğitimleri verildiğini ifade ederek, "Bir toplum tüm bireyleriyle var olur. Afşin Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyor, bütün yatırım ve hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretlerde Güven'e, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan da eşlik etti.

Afşin Belediye Başkanı Güven, özel eğitim merkezlerini ziyaret etti

Afşin Belediye Başkanı Güven, özel eğitim merkezlerini ziyaret etti

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AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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