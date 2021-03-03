Afşin Belediye Başkanı Güven, engelli vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacı karşıladı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşın isteğini geri çevirmedi.

Kırsal Altaş Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Zekeriya Yaşar, rahatsızlığı nedeniyle Güven'den tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Güven, uzun süredir tedavisi evinde süren Yaşar'ı ziyaretinde, tekerlekli sandalyeyi de hediye etti.

Tüm projelerle engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Güven, "Zekeriya amcamız bizlerden tekerlekli sandalye talebinde bulunmuştu. Biz de hemen sandalyesini temin ederek kendisini ziyaret edip teslim ettik. Bir nebze de olsa yanında olduğumuzu gösterdik. Rabbim bir an önce şifa versin inşallah. Gücümüz yettiğince engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Talebinin karşılanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Zekeriya Yaşar da "Belediyemize tekerlekli sandalye için müracaat etmiştik. Başkanımız bu talebimizi yerine getirdi ve buraya kadar getirdi. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk