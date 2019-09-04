Afşar cinayetinde çalışmalar hız kazandı

04.09.2019 16:13

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hayırseverliği ile bilinen ve 2 yıl önce 72 yaşındayken evinde bıçaklanarak öldürülen Kazım Avcı'nın katil veya katil zanlılarının bulunması için Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmaları hızlandırdı.



Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve 15 yıl önce memleketi olan Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Afşar Mahallesi'ne yerleşen Kazım Avcı, iki yıl önce eşi Cemile Avcı'nın bir yakınlarının düğününe gitmesi üzerine evde yalnız kaldığı sırada bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Afşar Mahallesinde cinayete kurban giden Kazım Avcı'nın evinde yeniden incelemelerde bulundu. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.



'Katil bulunsun'



Cinayete kurban giden Kazım Avcı'nın eşi Cemile Avcı, olayı yakından takip eden Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı ve Jandarmaya teşekkür ederek, "Eşimin katilinin bulunmasını istiyorum. Savcımız ve Jandarma olayı sıkı takip ediyor. Teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA