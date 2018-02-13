Afrinliler, İşgalci Pyd/pkk'nın Bölgeden Temizlenmesini Bekliyor

MEHMET FATİH ASLAN - Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın tehdit ve baskıları sonucu Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürt ve Araplar, vatanlarına dönmek için bir an önce Afrin ve çevresinin terör örgütünden temizlenmesini bekliyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı sınır ilçeleri Ayn el Arap (Kobani), Afrin ile Münbiç'te çatışmalardan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçan Suriyeliler, sığındıkları Türkiye'de hayatlarına devam etmeye çalışıyor.

PYD/PKK terör örgütünün baskı ve tehditleri sonucu evlerini, topraklarını ve vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli Kürt ve Araplar, tekrar vatanlarına dönecekleri günü özlemle bekliyor.

Türkiye'nin sunduğu imkanlara rağmen doğdukları topraklara dönmenin hayalini kuran sığınmacılar, Zeytin Dalı Harekatı ile yakın zamanda bölgenin terör örgütünden temizleneceğine inanıyor.

Afrin kırsalındaki Jalbul köyünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Kürt kökenli Meri Ahmed, köylerinin PYD/PKK tarafından işgal edilmesiyle göçe zorlandıklarını hatırlattı.

Terör örgütünün ellerindeki her şeyi aldığı için akrabalarıyla sürgün edildiklerini anlatan Ahmed, şöyle devam etti:

"Biz, akrabalarımızla birlikte PYD/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındık. Evlerimizi, topraklarımızı bırakmak zorunda kaldık. Zeytin Dalı Harekatı, bizim geri dönmemiz için en büyük umudumuz. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı sayesinde Türk ordusu, Afrin'i terör örgütlerinden temizleyip bölgedeki zulmü bitirecek. Türk askeri sayesinde bölge özgürlüğüne kavuştuktan sonra ailece hepimiz kendi ülkemize, evimize, tarlalarımıza, geri dönüp orada yaşamayı istiyoruz."

"Vatan hasreti burnumuzda tütüyor"

Muhammed Abdullah da Afrin'in gerçek sahiplerinin kendileri olduğunu ancak terör örgütünün topraklarını ellerinden aldığını belirtti.

Evlerini ve topraklarını çok özlediğini vurgulayan Abdullah, "Topraklarımızı geride bırakarak terör örgütünden kaçmak zorunda kaldık. Vatan hasreti burnumuzda tütüyor. Türkiye'ye sayesinde topraklarımıza geri dönme hayalleri kurmaya başladık. Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuçlanmasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah bölge terör örgütünden temizlendikten sonra Afrin'e, kendi topraklarımıza geri dönüp yerleşeceğiz, tekrar evlerimizde huzur içinde yaşayacağız. İnanıyorum Afrin özgürlüğüne kavuştuktan sonra Münbiç ve diğer bölgeler de güvenli bölge ilan edilerek kendi evlerimizde, köylerimizde, ilçelerimizde huzur içinde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki zulüm ve terör olayları son bulacak"

Yusuf Hamdu ise Türkiye'nin sadece kendilerini misafir etmediğini aynı zamanda topraklarını terör örgütünden temizlemek için mücadele verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin misafirperverliğine minnettar olduklarını ancak hiçbir yerin kendi toprakları kadar güzel olmayacağını vurgulayan Hamdu, "Özellikle Bab'da olduğu gibi Afrin de terör örgütünden temizledikten sona inşallah halkımıza teslim edecek. Halkımız eskiden yaşadığı bölgelere geri dönerek orada yaşamaya başlayacak. Böylece bölgedeki zulüm ve terör olayları son bulacak. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.