Afrindeki Mehmetciğe Kaşkol ve Kazak

Afrin'de zor hava şartlarına rağmen mücadele eden Mehmetciğe Gaziantepli kadınlar kaşkol ve kazak örüyor.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Mehmetciğin mücadelesine katkı sağlamak isteyen kadınları ziyaret etti. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kadınların Mehmetçik için kaşkol ve kazak ördüğünü duyurdu. Tayyar, paylaşımında, " Şehitkamil ve Şahinbey ilçe kadın kolları teşkilatlarımızın toplantılarındaydık. Afrin'de görevli yiğitlerimize kaşkol/kazak örüyorlar, sarma, dolma, börek, köfte, tatlı yapıyorlar Allah razı olsun hepsinden. Bir olma, beraber olma, diri olma, güçlü olma zamanı" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP