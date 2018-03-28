Afrin Zaferi İçin 58 Adet Fidan Diktiler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, Afrin merkezinin kontrol altına almasının ardından Sivas'ta itfaiye personeli zaferin anısına 58 adet fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiyeci personeli hem Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri anmak hem de Sivas'ın plaka numarası olması sebebiyle 58 fidanı toprakla buluşturdu.

İtfaiye ekibi Esenyurt Mahallesi'nde daha önce hiç ağaç olmayan bir arazide diktikleri fidanlarla fotoğraf çekinerek Türk Bayrağı açtılar. - SİVAS