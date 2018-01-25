Afrin Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı
Afrin sınırına zırhlı araç sevkiyatıKİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki Afrin bilgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Afrin sınırına zırhlı araç sevkiyatı
KİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki Afrin bilgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Fırat Kalkanı bölgesinden yola çıkan zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden geçerek, Kilis kent merkezi üzerinden Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin sınırının karşısındaki Kilis'ın sınır karakollarına sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Haraketı'na katılmak için zırhlı araçların gönderildiği öğrenildi.
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