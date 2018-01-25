Afrin Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı
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Afrin Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı

Kilis’in Suriye sınırındaki Afrin bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Afrin Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı

Kilis'in Suriye sınırındaki Afrin bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Zırhlı araçlar, Elbeyli ilçesinden geçerek Kilis kent merkezi üzerinden Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin sınırının karşısındaki Kilis'in sınır karakollarına sevk edildi. Türk Zırhlı araçların Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Haraketı'na katılmak için gönderildiği öğrenildi. - KİLİS

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