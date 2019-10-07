Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Beton bloklar Beton blokların tıra yüklenmesi Tırın hareket etmesi Afrin sınırına beton blok sevkiyatı Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

07.10.2019 15:34
Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Beton bloklar

Beton blokların tıra yüklenmesi

Tırın hareket etmesi Afrin sınırına beton blok sevkiyatı

Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.

Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Beton blok yüklü tırlar Afrin sınırına sevk edildi.

Kaynak: AA
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