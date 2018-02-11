Afrin Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
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Afrin Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Kilis'ten, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.

Afrin Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Kilis'ten, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi. Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.

( Mehmet Ali Dağ - Ejder Ediz Işık/ İHA)

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