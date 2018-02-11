Afrin Sınırına Askeri Sevkıyat Sürüyor
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Afrin Sınırına Askeri Sevkıyat Sürüyor

Afrin sınırına askeri sevkıyat sürüyorKİLİS - Kilis'ten, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.

Afrin sınırına askeri sevkıyat sürüyor

KİLİS - Kilis'ten, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.
Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin Sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkıyatlar peyder pey sınır hattına gün boyu sürerken, sevkıyatların Zeytin Dalı Hareketi kapsamında kritik noktalara süreceği bildirildi.

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