Afrin Şehitlerinin Naaşı Gaziantep'e Getirildi
AFRİN HAREKATI'NDA 16. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Afrin Şehitlerinin Naaşı Gaziantep'e Getirildi

Afrin’de yürütülen Zeytin dalı Harekatı’nda şehit olan 5 askerin naaşı Gaziantep’te getirildi.

Afrin Şehitlerinin Naaşı Gaziantep'e Getirildi

Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatı'nda şehit olan 5 askerin naaşı Gaziantep'te getirildi.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, şehit edilen 5 askerin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şehit edilen askerin naaşları, yapılacak otopsinin ardından yarın sabah saatlerinde Gaziantep'ten memleketlerine uğurlanacak. - GAZİANTEP

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