Afrin Şehitlerinin Naaşı Gaziantep'e Getirildi
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Afrin Şehitlerinin Naaşı Gaziantep'e Getirildi

Afrin şehitlerinin naaşı Gaziantep'e getirildiGAZİANTEP - Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatında şehit olan 5 askerin naaşı Gaziantep'te getirildi.

Afrin Şehitlerinin Naaşı Gaziantep'e Getirildi

Afrin şehitlerinin naaşı Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - Afrin'de yürütülen Zeytin dalı Harekatında şehit olan 5 askerin naaşı Gaziantep'te getirildi.
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerin PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, şehit edilen 5 askerin naaşı. Gaziantep Adli top kurumuna getirildi. Şehit edilen askerin naaşları, yapılacak otopsinin ardından yarın sabah saatlerinde Gaziantep'ten memleketlerine uğurlanacak.

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