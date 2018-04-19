Afrin Şehitlerinin Adları Ağaçlarda Yaşayacak

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde öğrenciler ağaçları Türk bayrağı motifi ile çizip üzerilerine Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerin adlarının yazılı olduğu künyeleri astılar.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kemaliye Osman Nuri Akın Yurdunda kalan kız öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde Afrin'de yürüttüğü operasyonda şehit olan Mehmetçikleri anmak ve adlarını yaşatmak için farklı bir etkinlik düzenlediler. Kız öğrenciler yurdun bahçesinde bulunan ağaçların üzerine Ay Yıldız motifi çizip Şehit askerlerin adlarının yazılı olduğu künyeleri astılar.

Gelecek nesillere bu vatanın nasıl kahramanlar yetiştirdiğini göstermek için böyle bir faaliyet yaptıklarını söyleyen yurt öğrencilerinden Semanur Özer "Bize dedelerimizden kalan bu vatanda yine atalarımızın şehit kanları ile kurulmuş ve şanlı Türk bayrağından başka bayrağın dalgalanmayacağını göstermek adına yurdumuzun bahçesindeki ağaçlarımızı Ay Yıldız ile süsleyip üzerilerine Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerimizin künyelerini astık. Bu sayede ağaçlarda Şehitlerimizin adları yaşayacak ve bizden sonra gelecek nesillere bu vatanda nasıl kahramanların yetiştiğini göstermiş olacağız." dedi.

Yurt Müdürü Hüseyin Yıldırım şehitleri yad etmek için böyle bir faaliyet yaptıklarını belirterek, "Yurdumuzda Afrin'de şehit düşen askerlerimiz için yurdumuzun bahçesinde bulunan ağaçları Türk bayrağı motifi ile süsleyip her bir ağaca Şehitlerimizin adlarının yazılı olduğu künyeleri asıp şehitlerimizi yad etmek istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi. - ERZİNCAN