Afrin Şehitlerinin Adı Dideban Dağı'nda Yaşatılacak

Bitlis'te lise öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Dideban Dağı'nda fidan dikti.

Güzeldere Sağlık Meslek Lisesindeki 300 öğrenci, kentin en yüksek dağı Dideban'a gitti.

Öğrenciler burada diktikleri fidanlara, üzerinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin isimlerinin bulunduğu etiketleri yapıştırdı.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Mesut Göçmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerle Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan diktiklerini söyledi.

Bölgede gençlerin fidan dikeceği bir alan tahsis ettiklerini anlatan Göçmüş, "İlerleyen yıllarda fidanların bakımlarını aynı okuldaki gençlerin yapmasını arzuluyoruz. Yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Afrin'deki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

Okul müdürü Serdar Durer ise manilere ve türkülere konu olmuş meşhur Dideban Dağı'nın yeşillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun, birçok Bitlislinin hayali olduğunu dile getiren Durur, "Bu hayallerimiz için bir adım attık. Burada dikeceğimiz fidanlara Afrin şehitlerimizin adını verdik. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Pelin Kandemir de şehitler için fidan diktiklerini ve onları rahmetle andıklarını ifade etti.