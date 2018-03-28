Afrin Şehitleri Unutulmadı

Kilis'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü harekatta şehit olan güvenlik güçleri için "Zeytin Dalı Harekatı Şehitler Ormanı" oluşturarak bölgeye fidan dikti.

Resul Osman Mesire Alanı'nda bir araya gelen Orman İşletme Müdürlüğü, ÇEVKOR Çevre Koruma Dergisi çalışanları ve çok sayıda belediye görevlisi, Afrin'de şehit olan askerler için 2 bin fidan dikerek onlar için dua etti.

Belediye Başkanı Hasan Kara, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları öncesinde Kilis halkının ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kahraman Türk Ordusu'nun bölgeyi terörden temizlediğini ve temizlemeye devam ettiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı operasyonu kapsamında kahraman ordumuz, Cumhurbaşkanımızın emriyle Afrin'den temizliyor ve bölgeyi adım adım gerçek sahiplerine teslim ediyor. Biz bugün Kilis'te rahat ediyoruz, huzurlu yaşıyoruz ve en önemlisi geceleri sabaha kadar başımıza bir bomba düşecek mi tehlikesi olmadan uyuyoruz. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah rahmet, gazilerimize şifa diliyoruz. Bölgede mücadele eden tüm güvenlik unsurlarımıza da başarılar diliyoruz."

Bölgede terörle mücadelenin yanında susuzlukla da mücadele ettiklerini aktaran Kara, susuzluğun tek çaresinin ağaçlandırma çalışma olduğunu belirterek, dikilen fidanların gelecek yıllarda bol yağışlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, emeği geçen kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.