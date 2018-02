Afrin Şehitleri İçin Saygı Konvoyu

Sinop'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçleri için saygı konvoyu gerçekleştirildi.

Kentte sosyal medya üzerinden organize olan motosiklet sürücüleri, Kelayazısı Mahallesi Hamsi Yolu mevkisinde bir araya geldi.

Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle konvoy oluşturan grup, Atatürk Caddesi'nden kent şehitliğine geçti.

Yol güzergahında vatandaşlar da Türk bayrağı sallayarak gruba destek verdi.

Şehitlerin mezarlarını ziyaret eden motosiklet sürücüleri, dua edip mezarlara çiçek bıraktı.

Daha sonra İskele Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Sinop Motor Sporları Kulübü Başkanı Atilla Hakan Şen, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Şehitler verdiklerini ama her zaman Türk askerinin yanında olduklarını dile getiren Şen, "Vatanımızı, namusumuzu, toprağımızı korumak için askerlerimiz şehit düşmektedir. Bu acı günlerde bizler de onların yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Maalesef şu an elimizden gelen sadece budur. Her zaman ve her ortamda askerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.