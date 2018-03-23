Afrin Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Gölbaşı ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Mevlit-i Şerif okutuldu.

AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatı Kadın Kolları üyeleri tarafından Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası okutulan mevlitte, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçleri için dua edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, hadisi şerifte belirtilen, bir müminin en büyük silahının dua olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde mücadele eden güvenlik görevlilerinin yanında olduklarını aktaran Duruay, şöyle konuştu:

"Gerçekten cengaver, mücadele hırsı olan kardeşlerimizle beraberiz. Bütün şehitlerimize mevlam rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar versin. Tabii duamızın en büyük sebebi de oradaki kardeşlerimizle birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu, ruhen onların yanında olduğumuzu göstermek."