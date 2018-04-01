Afrin Şehitleri İçin Fidan Dikildi

Şanlıurfa'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Şehrimi seviyorum, ağacımı dikiyorum" kampanyası kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlar başta olmak üzere şehitler için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, şehitler için fidan dikildi.

Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlerin isimlerinin okunduğu fidan dikim töreninde, şehitler anısına dikilen her bir fidana Türk bayrağı da asıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, yaptığı konuşmada, vatan uğruna her daim şehit olmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda kahraman ordumuz, sınır ötesindeki terör unsurlarını bertaraf etmek üzere Zeytin Dalı Harekatı başlattı. Ordumuz Afrin'i terör örgütlerinden temizledi. Burada şehit olan ülkemizin kahraman evlatlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisindeki gençlerimiz ile birlikte GAP Vadisinde şehitlerimizin anısına ağaç dikimi gerçekleştirdik. Askerlerimiz ülkeleri, milleti için can verdi, şu bilinmeli ki hepimiz şehit olmaya hazırız. Milletimizi ülkemizi seviyoruz ve dolayısıyla şehitlerimizi öncelikle kalbimizde yaşatacağız hem de bu kutsal topraklarda dikeceğimiz fidanlar ile anılarını yaşatacağız."

Fidan dikiminin ardından şehitler için dua edildi.