Afrin Şehitleri İçin Çekilen "Şehadet Uykusu" Filminin Galası Yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesin'de Afrin'deki askerler için çekilen Şehadet Uykusu adlı kısa filmin galası yapıldı.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Turhal Belediyesi'nin desteği ile Çanakkale'ye gitmek için hazır bulunan Asım'ın Nesli 15'liler de programa katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu programda açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler kendisinin de iki sahnede rol aldığını söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın önderliğinde Afrin'ne bayrağımızı astık. Allah bu mücadelede emeği geçen kim varsa razı olsun. Bizler de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün hazırladığı bu film ile askerlerimize destek olmak istedik." dedi.

Çanakkale'ye gidecek olan 15'liler ile ilgili de konuşan Başkan Bekler "Çanakkale'ye 15'liler'emizin göndermeye devam ediyoruz. Bir veya iki kereye mahsus değil, 1500 tane Turhallı çocuğumuzu Haziran ayına kadar Çanakkale'ye göndereceğiz. Evlatlarımız bu yolculuklarda 2 gün geçirecek otelde kalacak ve öğünlerini de tabii ki bizler temin edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Şehadet Uykusu filminin ardından Yönetmen Furkan Bozoğlu, Başrol oyuncusu Cüneyt Sevindik, Yapımcı Aykut Zor ve filmde rol alan oyuncular sahneye çıkarak fotoğraf çektirdi.

Yönetmen Bozoğlu ise Turhal'da böyle bir film çektikleri için gurur duyduklarını, 15'liler diyarındaki tüm Turhal halkına katkısından dolayı teşekkür etti. - TOKAT