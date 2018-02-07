Afrin şehitleri Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nda 2 asker tanksavar ve havan saldırısı nedeniyle şehit oldu.

Şehitlerden birinin Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar olduğu öğrenilirken, diğer şehidin ise Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan olduğu öğrenildi.

Şehit Akpınar'ın eşi Nafize Nur Akpınar'ın komiser yardımcısı olduğu ve çiftin 3 aylık evli olduğu öğrenilirken, Şehit Yunus Emre Doğan'ın Kilis'in Polateli İlçesine bağlı Yılancık köyündeki ailesine acı haber ulaştı.

Afrin şehirleri Kilis'ten Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ise ailelerine teslim edileceği öğrenildi.