Afrin Şehitleri Anısına Zeytin Fidanı Diktiler

AK Parti Bodrum ilçe teşkilatı üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda verilen şehitler anısına zeytin fidanı dikti.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, Kadın Kolları Başkanı Hülya Metin ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Gödekmerdan ile partiler, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için Çamarası Mahallesi'nde ağaçlandırma yaptı.

Etkilikte şehitler anısına 50 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.